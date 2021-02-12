رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:31 ص
الناقد والشاعر محمد
الناقد والشاعر محمد على عزب،
خالد حماد
طباعة
قال الناقد والشاعر محمد على عزب، إن الاحتلال العثماني لمصر لم يكن مشغولًا بنقل الثقافة والأدب العثماني المكتوب بالتركية اٍلى مصر والبلاد والعربية، وكان همه الأساسي تبعية مصر والبلاد العربية تحت راية ما يسمى بالخلافة الاٍسلامية العثمانية، واٍن كان قد حدث تأثر وتأثير بين العادات والتقاليد وأساليب الحياة بين المصريين والأتراك المقيمين في مصر، والذين كانوا يمثلون الطبقة الراقية وينظرون للمصريين باستعلاء.

ونفى «عزب»، أن يكون هناك تأثرًا للشعر المصري والعربي بالشعر التركي آنذاك؛ لأنه كما أشرت سابقًا لم يهتم العثمانييون بالأدب في البلاد المحتلة وصبغه بالصبغة العثمانية، ويتضح ذلك من دواوين شعراء العصر العثماني التي وصلت اٍلى عصرنا، ومنهم شعراء كبار ظلمهم باحثو الأدب المحدثين عندما وصفوا الشعر في العصر المملوكي والعثماني بالركاكة، ووصموا العصر بالضعف اللغوي وذلك رغم أن هناك علماء في النحو واللغة تدرس كتبهم حتى عصرنا، وهم «الصبَّان، والكفراوي، ومحمد الأمير».

وتابع: «كان هناك شعراء مصريين متمييزين في العصر العثماني مثل عبد الله الاٍدكاوى، واسماعيل الخشاب، وعبد الله الشبرواي، والشهاب الخفاجي الذي استشهد هنا بمقطع رائع من شعره عن مستوى الصياغة اللغوية والمتخيل الشعري، حيث قال في قصيدة في وصف الطبيعة أوردها المحبي في «وصف الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» الجزء الثاني ص 237:
قدحت رعود البرق زندا أضرمن أشجانا ووجدا
فى فحمة الظلماء اٍذ مدت على الخضراء بردا
حتى تثاءب نوره وتمطّت الأغصان قدّّا
وأتى الشقيق بمجمرِ للروض أوقد فيه ندا
وعلى الغدير مفاضة سردت له النسمات سردا

وختم «عزب» بقوله: «كانت الحياة العامة والعلم والاقتصاد في مصر يعاني من التدهور في العصر العثماني عن نظيره في العصر المملوكي، وكان الأزهر حاميًا للغة العربية ومحافظًا على قواعدها، وأيضًا الشعر لم يصب بهذا التدهور، حيث أن الشعراء الحقيقيين تواصلوا مع التراث العربي القديم وتفاعلوا معه وكتبوا شعرًا عربيًا حقيقيًا يحتاج أن ينظر له الباحثون بموضوعية لاٍبراز جمالياته».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السعودية: توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الحكومة الباكستانية ترفع رواتب الموظفين 25% بعد احتجاجات

الصينيون يودعون «عام الفأر» وسط تدابير استثنائية خوفًا من «كورونا»

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل