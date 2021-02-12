محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

قال الناقد والشاعر محمد على عزب، إن الاحتلال العثماني لمصر لم يكن مشغولًا بنقل الثقافة والأدب العثماني المكتوب بالتركية اٍلى مصر والبلاد والعربية، وكان همه الأساسي تبعية مصر والبلاد العربية تحت راية ما يسمى بالخلافة الاٍسلامية العثمانية، واٍن كان قد حدث تأثر وتأثير بين العادات والتقاليد وأساليب الحياة بين المصريين والأتراك المقيمين في مصر، والذين كانوا يمثلون الطبقة الراقية وينظرون للمصريين باستعلاء.ونفى «عزب»، أن يكون هناك تأثرًا للشعر المصري والعربي بالشعر التركي آنذاك؛ لأنه كما أشرت سابقًا لم يهتم العثمانييون بالأدب في البلاد المحتلة وصبغه بالصبغة العثمانية، ويتضح ذلك من دواوين شعراء العصر العثماني التي وصلت اٍلى عصرنا، ومنهم شعراء كبار ظلمهم باحثو الأدب المحدثين عندما وصفوا الشعر في العصر المملوكي والعثماني بالركاكة، ووصموا العصر بالضعف اللغوي وذلك رغم أن هناك علماء في النحو واللغة تدرس كتبهم حتى عصرنا، وهم «الصبَّان، والكفراوي، ومحمد الأمير».وتابع: «كان هناك شعراء مصريين متمييزين في العصر العثماني مثل عبد الله الاٍدكاوى، واسماعيل الخشاب، وعبد الله الشبرواي، والشهاب الخفاجي الذي استشهد هنا بمقطع رائع من شعره عن مستوى الصياغة اللغوية والمتخيل الشعري، حيث قال في قصيدة في وصف الطبيعة أوردها المحبي في «وصف الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» الجزء الثاني ص 237:قدحت رعود البرق زندا أضرمن أشجانا ووجدافى فحمة الظلماء اٍذ مدت على الخضراء برداحتى تثاءب نوره وتمطّت الأغصان قدّّاوأتى الشقيق بمجمرِ للروض أوقد فيه نداوعلى الغدير مفاضة سردت له النسمات سرداوختم «عزب» بقوله: «كانت الحياة العامة والعلم والاقتصاد في مصر يعاني من التدهور في العصر العثماني عن نظيره في العصر المملوكي، وكان الأزهر حاميًا للغة العربية ومحافظًا على قواعدها، وأيضًا الشعر لم يصب بهذا التدهور، حيث أن الشعراء الحقيقيين تواصلوا مع التراث العربي القديم وتفاعلوا معه وكتبوا شعرًا عربيًا حقيقيًا يحتاج أن ينظر له الباحثون بموضوعية لاٍبراز جمالياته».