موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 12-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الجمعة 12-2-2021

الفجر 5:36 AM الشروق 7:00 AM الظهر 12:39 PM العصر 3:53 PM المغرب 6:18 PM العشاء 7:32 PM



موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

يؤذن اليوم لصلاة الجمعة في القاهرة والجيزة في تمام الساعة الثانية عشر وتسعة دقائق 12:09، أما في محافظة الإسكندرية فيؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة 12:15، وفي محافظة الإسماعلية يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق 12:05، أما في محافظة شرم الشيخ، يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر وسبعة وخمسون دقيقة 11:57، وأخيرًا في محافظة أسوان يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وتسعة وثلاثون دقيقة 12:39.

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مكة

توقيت صلاة الفجر 5:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

توقيت صلاة العصر 3:51 م

توقيت صلاة المغرب 6:19 م

توقيت صلاة العشاء 7:30 م





المدينة المنورة

توقيت صلاة الفجر 5:34 ص توقيت صلاة الظهر 12:35 م توقيت صلاة العصر 3:49 م توقيت صلاة المغرب 6:17 م توقيت صلاة العشاء 7:28 م





الرياض

توقيت صلاة الفجر 5:06 ص توقيت صلاة الظهر 12:07 م توقيت صلاة العصر 3:21 م توقيت صلاة المغرب 5:49 م توقيت صلاة العشاء 7:00 م يهمك أيضًا | موعد أول أيام شهر رمضان 2021





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