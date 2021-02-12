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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 12-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:44 ص
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
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يقدم لكم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد صلاة الجمعة اليوم 12-2-2021 فى القاهرة والإسكندرية وأسوان وشرم الشيخ، ويشمل التقرير التالي مواعيد الصلوات الخمس، وهم: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث تختلف مواقيت الصلاة بين المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-2-2021

مواعيد الصلاة اليوم فى القاهرة

الفجر5:10 AM
الشروق6:37 AM
الظهر12:09 PM
العصر3:17 PM
المغرب5:41 PM
العشاء7:00 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم 12-2-2021

الفجر5:16 AM
الشروق6:44 AM
الظهر12:15 PM
العصر3:22 PM
المغرب5:45 PM
العشاء7:05 PM

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية اليوم الجمعة 12-2-2021

الفجر5:06 AM
الشروق6:34 AM
الظهر12:05 PM
العصر3:13 PM
المغرب5:37 PM
العشاء6:55 PM

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم الجمعة 12-2-2021

الفجر4:57 AM
الشروق6:23 AM
الظهر11:57 AM
العصر3:08 PM
المغرب5:32 PM
العشاء6:49 PM

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الجمعة 12-2-2021

الفجر5:36 AM
الشروق7:00 AM
الظهر12:39 PM
العصر3:53 PM
المغرب6:18 PM
العشاء7:32 PM

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

يؤذن اليوم لصلاة الجمعة في القاهرة والجيزة في تمام الساعة الثانية عشر وتسعة دقائق 12:09، أما في محافظة الإسكندرية فيؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة 12:15، وفي محافظة الإسماعلية يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق 12:05، أما في محافظة شرم الشيخ، يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر وسبعة وخمسون دقيقة 11:57، وأخيرًا في محافظة أسوان يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وتسعة وثلاثون دقيقة 12:39.

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مكة
توقيت صلاة الفجر 5:32 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
توقيت صلاة العصر 3:51 م
توقيت صلاة المغرب 6:19 م
توقيت صلاة العشاء 7:30 م

المدينة المنورة
توقيت صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
توقيت صلاة العصر 3:49 م
توقيت صلاة المغرب 6:17 م
توقيت صلاة العشاء 7:28 م

الرياض
توقيت صلاة الفجر 5:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 م
توقيت صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 5:49 م
توقيت صلاة العشاء 7:00 م

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أبو ظبي
توقيت صلاة الفجر 5:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
توقيت صلاة العصر 3:50 م
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
توقيت صلاة العشاء 7:29 م

عمان
توقيت صلاة الفجر 4:55 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
توقيت صلاة العصر 3:02 م
توقيت صلاة المغرب 5:28 م
توقيت صلاة العشاء 6:44 م

الرباط
توقيت صلاة الفجر 5:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:42 م
توقيت صلاة العصر 3:44 م
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
توقيت صلاة العشاء 7:29 م

الكويت
توقيت صلاة الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 م
توقيت صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 5:34 م
توقيت صلاة العشاء 6:52 م

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