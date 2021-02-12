موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 12-2-2021 فى القاهرة والمحافظات
الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:44 ص
يقدم لكم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد صلاة الجمعة اليوم 12-2-2021 فى القاهرة والإسكندرية وأسوان وشرم الشيخ، ويشمل التقرير التالي مواعيد الصلوات الخمس، وهم: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث تختلف مواقيت الصلاة بين المحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-2-2021
مواعيد الصلاة اليوم فى القاهرة
|الفجر
|5:10 AM
|الشروق
|6:37 AM
|الظهر
|12:09 PM
|العصر
|3:17 PM
|المغرب
|5:41 PM
|العشاء
|7:00 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم 12-2-2021
|الفجر
|5:16 AM
|الشروق
|6:44 AM
|الظهر
|12:15 PM
|العصر
|3:22 PM
|المغرب
|5:45 PM
|العشاء
|7:05 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية اليوم الجمعة 12-2-2021
|الفجر
|5:06 AM
|الشروق
|6:34 AM
|الظهر
|12:05 PM
|العصر
|3:13 PM
|المغرب
|5:37 PM
|العشاء
|6:55 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم الجمعة 12-2-2021
|الفجر
|4:57 AM
|الشروق
|6:23 AM
|الظهر
|11:57 AM
|العصر
|3:08 PM
|المغرب
|5:32 PM
|العشاء
|6:49 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الجمعة 12-2-2021
|الفجر
|5:36 AM
|الشروق
|7:00 AM
|الظهر
|12:39 PM
|العصر
|3:53 PM
|المغرب
|6:18 PM
|العشاء
|7:32 PM
موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات
يؤذن اليوم لصلاة الجمعة في القاهرة والجيزة في تمام الساعة الثانية عشر وتسعة دقائق 12:09، أما في محافظة الإسكندرية فيؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة 12:15، وفي محافظة الإسماعلية يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق 12:05، أما في محافظة شرم الشيخ، يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر وسبعة وخمسون دقيقة 11:57، وأخيرًا في محافظة أسوان يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر وتسعة وثلاثون دقيقة 12:39.
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مكة
توقيت صلاة الفجر 5:32 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
توقيت صلاة العصر 3:51 م
توقيت صلاة المغرب 6:19 م
توقيت صلاة العشاء 7:30 م
المدينة المنورة
توقيت صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
توقيت صلاة العصر 3:49 م
توقيت صلاة المغرب 6:17 م
توقيت صلاة العشاء 7:28 م
الرياض
توقيت صلاة الفجر 5:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 م
توقيت صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 5:49 م
توقيت صلاة العشاء 7:00 م
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أبو ظبي
توقيت صلاة الفجر 5:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
توقيت صلاة العصر 3:50 م
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
توقيت صلاة العشاء 7:29 م
عمان
توقيت صلاة الفجر 4:55 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
توقيت صلاة العصر 3:02 م
توقيت صلاة المغرب 5:28 م
توقيت صلاة العشاء 6:44 م
الرباط
توقيت صلاة الفجر 5:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:42 م
توقيت صلاة العصر 3:44 م
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
توقيت صلاة العشاء 7:29 م
الكويت
توقيت صلاة الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 م
توقيت صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 5:34 م
توقيت صلاة العشاء 6:52 م