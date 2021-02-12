بايدن يعلن شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وقعت عقودا لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كوفيد.19-وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" سيتم تصنيع الجرعات الجديدة من قبل شركتي فايزر وبيونتك.وقام بايدن بجولة في المعاهد الوطنية للصحة، حيث حث السكان في بلاده على استخدام الكمامات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.كما ألقى باللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب لفشله في وضع خطة لمكافحة الفيروس وتطعيم السكان.وتوفي ما لا يقل عن 474 الف و554 شخصا في الولايات المتحدة من كوفيد-19، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.