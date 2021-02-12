رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل

هل هناك أدب عثماني؟ وهل يمكننا الإشارة بأن ثمة أدب مصري نتاج أو تأثر بالاحتلال العثماني؟ تبدو أسئلة شائكة، خاصة أنه يتم الإشارة بالمنتج الإبداعي والأدبي المصري للفترة الزمنية التي عاشوها تحت الاحتلال العثماني في ذلك الوقت.تؤكد الكاتبة والناقدة رشا غانم، أستاذ النقد الأدبي بالجامعة الأمريكية، أن ما نسميه مجازًا «بالأدب العثماني»، هو أدب مصري خالص، ولا يمت للعثمانيين إلا بالحقبة التاريخية الذي جاء فيها الاحتلال العثماني لمصر.وقالت «غانم»: «مثَّلتْ ندرة الدراسات الأدبية لأدب مصر في العصر العثماني إحدى مشكلات هذا البحث، كما كانت كثرةُ آراء مؤرخي الأدب المهاجمة أو المنصفة لهذه الحقبة من تاريخنا الأدبي مشكلةً أخرى أمام الباحث، حيث أن معظم تراثنا الأدبي في هذا العصر لا يزال مخطوطًا؛ بل لا نبالغ إذا قلنا: إن دواوين الشعر كلها - تقريبًا - مخطوطة، متناثرة في المكتبات وخزائن الكتب، في مصر والعالم».وأضافت أن من أبرز سمات هذه السياسة؛ عدم «عثمنة» الشعوب التي استولت عليها، ومن هنا كان الأثر الحضاري والمعرفي للعثمانيين لا يكاد يذكر على النتاج الأدبي لتلك الشعوب.الفنون الأدبيةوأشارت الناقدة والأكاديمية رشا غانم، إلى أن الشعر في تلك الفترة لم يكن كله متكلف الصنعة كما يدعي البعض، فهناك شاعران كبيران مثلا طفرة في عالم الشعر، فقد كان" البارودي(1838-1904م)" عثماني، وأحمد شوقي (1868-1932م)، ظل عثماني الهوى حتى النهاية تقريبًا، وبكائيته في زوال الخلافة العثمانية من أشهر ما قيل في هذا السياق.الأدب الديني والأدب الشعبيوعن الأدب خلال تلك الحقبة، تقول «غانم»: «من أبرز معالمه ظهور تيارين: الأول تيار الأدب الديني، والثاني تيار الأدب الشعبي»، أما في تيار الأدب الديني، فقد ازدهرت المدائح النبوية، وإلى جانبها تيار الشعر الصوفي المتدثر بالتصوف الفلسفي على طريقة ابن عربي وابن الفارض، وممن يمثل هذا التيار عبد الغني النابلسي (ت1143هـ).وفي النثر تطالعنا حكم ابن عطاء الله السكندري (ت709 هـ) متأثرةً هي الأخرى بالتصوف، كما تطالعنا كتب ابن تيمية ورسائله، وكتب تلميذه ابن قيم الجوزية، وهي تمثل التيار السَّلفي للأدب الإسلامي في هذا العصر.وكان من البدهي أن يعكس كل من الأدبين، الصوفي والسلفي، حركة الصراع بين هذين الاتجاهين.وذكرت «غانم»، أنه فيما يتعلق بتيار الأدب الشعبي في الفترة من الاحتلال العثماني لمصر، فقد انتشرت أشكال شعبية من الأدب، منها «الزجل»، والذي اتخذ من الدارجة لغةً له، وأبرز الكتب في ذلك الاتجاه كتاب «نزهة النفوس ومضحك العبوس» لابن سودون.وتواصل «غانم» حديثها: «أما عن النثر في طابعه الشعبي فيأتي كتاب "هزّ القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف" ليوسف الشربيني، وهو لون من النثر الشعبي الساخر يتناول واقع الريف المصري في هذه الحقبة بما تخلله من جهلٍ وفقر».وتشير رشا غانم إلى تطور مسرح خيال الظل، والذي ازدهر بداية على يد ابن دانيال (ت. 710هـ)، وقد وصلنا من العصر العثماني عملًا جماعيًا بعنوان: «الروض الوضاح في نهاية الأفراح»، المسمى بـ«اجتماع الشمل في فن خيال الضل»، وهو بعامية مبتذلة وذو أسلوب فضائحي.أما عن الملاحم الشعبية، فتقول رشا غانم: «وصلنا من العصرين المملوكي والعثماني أعمالًا إبداعية مبهرة منها: «سيف بن ذي يزن» و«الأميرة ذات الهمة»، و«السيرة الهلالية»، و«الظاهر بيبرس» وربما هي الملحمة الوحيدة التي تدور حول أحد أبطال المماليك، وليس من المستبعد أن مؤلفيها قصدوا منها الدعاية للمماليك والتشهير بالعثمانيين».وتختم «غانم»، بالتأكيد على أن ما نسميه مجازًا بـ«الأدب العثماني» هو أدب عربي خالص أدق من أدب مصري خالص لأن العصر العثماني احتل مصر وبلاد الشام وغيرها من الدول العربية، وكل هؤلاء كتبوا وأبدعوا في العصر العثماني.