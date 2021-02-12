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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى الامتناع عن تفاقم التوتر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:13 ص
جريدة الدستور
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دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تفاقم التوتر وتقوض الجهود الهادفة إلى الدفع نحو حل متفاوض عليه بين الطرفين، على أساس حل الدولتين.

وقال "برايس"، إن الوضع النهائي للقدس هو قضية تتعلق بالحل النهائي الذي يجب معالجته من خلال الأطراف في إطار مفاوضات مباشرة وهذا ليس تغييرا عن السياسة طويلة الأمد.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".

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