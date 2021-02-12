حفل إطلاق المجموعة القصصية «موسم الأوقات العالية».. اليوم

تنظم دار الكتب خان٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة٬ لقاء مع الكاتب ياسر عبداللطيف، والاحتفاء بصدور أحدث أعماله الإبداعية، المجموعة القصصية «موسم الأوقات العالية»، والصادرة حديثًا عن الدار.وياسرعبد اللطيف، أحد أبرز أدباء جيل التسعينيات الذي شكل ملمحًا جديدًا ومغايرًا في الثقافة المصرية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ضم عددًا من الكتاب والشعراء الجدد وقتها، منهم «مصطفى ذكري، إيمان مرسال، أحمد يماني، علاء خالد، منتصر القفاش، هيثم الورداني، مي التلمساني وغيرهم».وفي مجموعته الجديدة «مواسم الأوقات العالية»، يقدم ياسر عبد اللطيف حالة سرد قصصية مختلفة ومتفردة من خلال سبع قصص تتراوح بين قصيرة وطويلة؛ إذ يمزج بين التوثيق والحكي بمهارة ليخلق عالمًا قصصيًا جذابًا ومتفردًا، يتكئ على رسم موجز وسريع لشخصياته مع التركيز على المشهد الحكائي والموقف القصصي الدال، من خلال لغة وصفية رائقة وشفافة وحيادية أحيانًا.