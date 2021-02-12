سماع دوى انفجار فى ريف القنيطرة

ذكرت قناة الإخبارية السورية أن دوي انفجار سمع في محيط بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة.ولاحقا أوضح التلفزيون السوري وعدد من الوسائل المحلية الأخرى أن صوت الانفجار الذي سمع سببه قنبلة صوتية، وأنها "لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار".وكان جنديان من الجيش السوري قتلا في البلدة ذاتها جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون، منتصف ديسمبر الماضي.وفي منتصف أكتوبر قتل جنديان أيضا في المدينة نتيجة استهدافهما بعبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل باتجاه تل أحمر.