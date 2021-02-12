مصرع أستاذ جامعى حرقًا داخل شقته بالدقى

لقى أستاذ جامعي مصرعه حرقا لإثر اشتعال النيران داخل شقته بمنطقة الدقي، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ ابنته.وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شقة بمنطقة الدقي، وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الحماية المدنية، والتى تمكنت من إخماد الحريق الذي التهم غرفة بالشقة قبل امتداده لباقي الشقة والعقار.ترأس المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، قوة أمنية فرضت كردونًا حول العقار حتى إنهاء عمليات الإخماد، بينما أخلت قوات الحماية المدنية القاطنين به.وكشفت تحريات اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الشقة يقطن بها أستاذ بجامعة الأزهر بالمعاش، يبلغ من العمر 83 عامًا وتقيم برفقته ابنته 50 عامًا، وأن النيران اندلعت داخل غرفة ينام بها، نتيجة ماس كهربائي، ولم تشعر به ابنته لنومها أيضًا ما أدى إلى احتراق جسده ووفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.