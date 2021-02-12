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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية توقيف 65 مواطنًا ومقيمًا، بينهم 48 موظفًا حكوميًا في قضايا فساد مالي وإداري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «واس»، قالت الهيئة، في بيان لها اليوم: «بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة (يناير) 1442، والتحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.

وبينت الهيئة أن بين الموقوفين موظفين من رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الدفاع، مشيرة إلى تورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وأوضحت أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، ودعت المواطنين للمساهمة بحماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.

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