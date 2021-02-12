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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:46 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستقبل المسرح الكبير٬ بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل فني موسيقي سيمفوني٬ والذي تحييه أوركسترا مكتبة الإسكندرية٬ بقيادة ناير ناجي٬ ومصاحبة صوليست أوبوا وسام أمين.

يتضمن الحفل أعمالًا تُقدَّم لأول مرة بالإسكندرية للمؤلف الكلاسيكي كريستوف جلوك، بالإضافة إلى السيمفونية رقم 40 لموتسارت والتي تُعد من أشهر أعماله.

يبدأ الحفل بمقطوعة موسيقية افتتاحية (ميدلى) تعزفها الأوركسترا ثم تتوالى الأغنيات والدويتوهات منها "الذاكرة، فكر فى٬ كل ما أساله لك، أستطيع الرقص طوال الليل، حلمت حلم والنجوم، تسلق كل جبل، أشعر أننى جميلة٬ ورجل النهر"، بالإضافة إلى أغنية "المنافق الكبير٬ والحلم المستحيل، شخص ما يراقبنى، الرقص، النسيان، كنت على وشك، إذا أحببتك".

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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