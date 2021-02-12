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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمستردام تقصى لندن عن عرش الأسهم الأوروبية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تفيد بيانات بأن أمستردام حلت محل لندن لتصبح أكبر مركز لتداول الأسهم في أوروبا، بعد أن انسحبت بريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" بلغت قيمة تداولات البورصات بالعاصمة الهولندية 9.2 مليار يورو (11.15 مليار دولار) يوميا في يناير، مقارنة مع 8.6 مليار يورو للندن، حسب بورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيارات التي تعمل في المدينتين.

وقالت البورصة إن متوسط التداول سجل 17.5 مليار يورو يوميا في لندن على مدار 2020، وقد حلت فرانكفورت ثانية بواقع 5.9 مليار يورو وكانت أمستردام في المركز السادس بواقع 2.6 مليار.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي بأن يكون تداول الأسهم المقومة باليورو داخل الاتحاد الأوروبي الذي انسحبت بريطانيا منه مطلع يناير.

لكن الفجوة قد تتقلص بعد أن استؤنف تداول الأسهم السويسرية في بريطانيا هذا الشهر، حيث بلغ متوسط التداولات 250 مليون يورو ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى مليار يورو يوميا وهو مستواه قبل توقف تداول الأسهم السويسرية في لندن في يونيو 2019.

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