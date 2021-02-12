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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:26 ص
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 12-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.

علي المستوي المحلي، انخفضت أسعار الدواجن الحية عدا الأمهات بالمزارع المحلية، بينما استقرت أسعار الكتاكيت والبيض.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 12-2-2021


تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 23 و26 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 28 و30 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 17 إلى 18 جنيهًا.

وجاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:

سعر كيلو اللحم الأبيض من 23 إلى 25 جنيها.

سعر كيلو اللحم الأحمر 28 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو لحم أمهات 18 إلى 20 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم


واستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم، في الشركات الكبري المنتجة للكتاكيت، وذلك بعد الانخفاضات التي شهدتها بعض شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وجاءت أسعار الكتاكيت علي النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض شركات 6.75 إلى 8.75 جنيه.

سعر كتكوت الأبيض قطعان 5.90 إلى 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو 5.50 إلى 5.75 جنيه.

سعر كارتونة البيض الأبيض 33 إلى 33.5 جنيه.

سعر كارتونة البيض الأحمر 35 إلى 35.5 جنيه.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه.

وعلي صعيد آخر، جاء سعر البط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 31 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.

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