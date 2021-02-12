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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارول سماحة وأحمد جمال وحمادة النجار يتألقون فى أجواء رومانسية بالأوبرا (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:29 ص
جريدة الدستور
حسن أمين - تصوير: محمود عبد الناصر
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في أجواء رومانسية حالمة انطلقت أولي ليالي سلسلة حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وشهدت مزيجًا من الغنائيات المصرية واللبنانية، حيث تألقت النجمة كارول سماحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وقدمت نخبة مختارة من أجمل أعمالها إلى جانب عدد من أغاني التراث ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور كان منها «بصباح الألف الثالث، غالي علي، أنسي همومك، في الوقت الغلط،  حبيت دلوقت، خليك بحالك، صحابي، أجواء الشهرة، سهرانين، يارب، أحساسي، اتطلع في، اسمعني،  ما تفتنيش أنا وحدي، أنا بعشقك، ووحشاني الدنيا».

وقدم الفنان أحمد جمال باقة متفردة من أشهر أغانيه، منها« اضحكي، تحيا مصر، مش كتير عليك جمالك، نشيد العاشقين، من غير مجاملة، بحبك قد نور الشمس»، كما قدم لأول مرة أحدث أعماله بعنوان «بحبك»، هذا بجانب مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها« يا حلو صبح لمحمد قنديل، خايف أقول اللي في قلبي وإمتي الزمان لمحمد عبد الوهاب، أول مرة تحب يا قلبي لعبد الحليم حافظ».

وعلى نغمات البيانو عزف الدكتور حمادة النجار مقتطفات موسيقية من روائع الألحان منها «شايف البحر، قصر الشوق، ميدلي حب»، كما قدمت الفرقة في مستهل الحفل لحن أغنية «حكاية حب».

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