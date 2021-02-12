عرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمى.. الليلة

يستقبل بيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ بمقره الكائن بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ عرض "خيال الظل والأراجوز" والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز المصري.و العرض من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت، وبطولة الفنانين مصطفي الصباغ، علي أبو زيد، محمود السيد بالإشتراك مع شيخ لاعبي الأراجوز عم صابر المصري، وصابر شيكو، ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.يذكر أن فرقة «ومضة» لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها الدكتور نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا». وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، وقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات.