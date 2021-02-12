رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمى.. الليلة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:39 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل بيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ بمقره الكائن بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ عرض "خيال الظل والأراجوز" والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز المصري.

و العرض من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت، وبطولة الفنانين مصطفي الصباغ، علي أبو زيد، محمود السيد بالإشتراك مع شيخ لاعبي الأراجوز عم صابر المصري، وصابر شيكو، ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

يذكر أن فرقة «ومضة» لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها الدكتور نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا». وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، وقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

السعودية: توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

السعودية: توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم خاص للشناوي في كأس العالم للأندية

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

حفل إطلاق المجموعة القصصية «موسم الأوقات العالية».. اليوم

عرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمى.. الليلة

وليد الخشاب: لبعض المسودات حميمية لا يستطيع الكاتب تركها تحت العيون

«أبناء المكان.. فى معنى السكون والحركة» جديد الكاتب خضير الزيدى