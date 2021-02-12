سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-2-2021

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سعر الدرهم الأماراتي اليوم



بنك مصرإيران التنميةاستقرت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.