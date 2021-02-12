سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-2-2021
الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:54 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-2-2021 في الأسواق المحلية وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.
علي المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره في مواجهة نظيرة الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
استقرت أسعار العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق الجنيه المصري استقرار أمام سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع بنك مصر ليصل السعر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
كما حافظ سعر الريال السعودي على مستوي الشراء والبيع أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
ويواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل العملة المصرية في بداية التعاملات اليوم داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
و أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي استقرار سعر الريال السعودي للأفراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
كما بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الإسكندرية هبوط سعرالريال السعودى بقيمة قرشين علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، ليصل إلي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الأماراتي اليوم
بنك مصرإيران التنمية
استقرت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
علي المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره في مواجهة نظيرة الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-2-2021
البنك المركزي المصري
استقرت أسعار العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق الجنيه المصري استقرار أمام سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع بنك مصر ليصل السعر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
كما حافظ سعر الريال السعودي على مستوي الشراء والبيع أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
ويواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل العملة المصرية في بداية التعاملات اليوم داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
و أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي استقرار سعر الريال السعودي للأفراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
كما بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الإسكندرية هبوط سعرالريال السعودى بقيمة قرشين علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، ليصل إلي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
يهمك أيضًا |
سعر الدرهم الأماراتي اليوم
بنك مصرإيران التنمية
استقرت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.