وليد الخشاب: لبعض المسودات حميمية لا يستطيع الكاتب تركها تحت العيون

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، حيث يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطة.يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، وتنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش، الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب على هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولى بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وفي هذا الصدد قال الشاعر الدكتور وليد الخشاب: لبعض المسودات حميمية لا يستطيع الكاتب أو الشاعر تركها تحت العيون، مثلها مثل جسده لا يقبل أن يتعرى أمام الآخرين. لكن هناك مسودات تحمل قيمة تاريخية ما، من باب التأصيل لبداية جماليات ما، أو من باب المفارقة لأنها تظهر "طفولة" المؤلف أو الشاعر.لو عثرت على مسودات قصائدي الأولى التي كانت تشبه محاكاة لصلاح عبد الصبور لنشرتها، وخصوصًا أنها تذكرني بأيام الثانوي، وكنت أكتبها غالبًا على الصفحات غير المستعملة من كراسات المدرسة، بعد أن أنتزعها. قراءة مسودات سن العشرين درس في التواضع لكل شاعر بلغ الأربعين.وحول إن كان ما زال يتكتب بخط اليد أم بغيره٬ تابع مضيفًا: عادة ما أكتب القصائد بيدي على أوراق مستعملة ومازلت أكتب بالطريقة نفسها حتى اليوم. أحمل دائما قصاصات لأخط عليها ما يطرأ على ذهني من سطور في الباص في طريقي للجامعة أو أثناء استراحة في العمل، أو قبل النوم.لا أمتلك نسخة إلكترونية من ديواني الأول لأن مخطوطاته مكتوبة باليد على الورق فقط. وكذلك الحال بالنسبة لرسالتي لنيل الماجستير. لكن عندما شرعت في التحضير لديواني الثاني حوالي عام 2009 كنا قد دخلنا القرن الحادي والعشرين وأصبح الكمبيوتر رفيقا يوميا، فصرت أكتب القصائد باليد ثم أنقلها في ملفات على الكمبيوتر وأتلف القصاصات الورقية.يندر أن أكتب القصائد مباشرة على الكمبيوتر، لأني أشعر أن الإمساك بالقلم ومداعبة الورقة به عاملان متسقان مع حركة الصور والأفكار في جسدي، كل هذه الخطوات حسية. بينما الكتابة على لوحة أزرار في مواجهة شاشة الكمبيوتر عملية أكثر ميكانيكية، تغترب فيها الصور والأفكار عن الجسد وتتحول لشيء مادي لكن غير ملموس بكل معاني اللمس، إذ تتحول إلى مادة مخزنة على قرص صلب ثم تترجم إلى حروف وكلمات يمكن رؤيتها على الشاشة لكن لا يمكن لمسها لأنها مجرد صورة على شاشة لا أشكال مرسومة على ورقة.زمان كان يمكن مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة واكتشاف التغييرات التي يجريها الكتاب وهذا كان حقل نقدي بديع فهل خسر النقد والأدب هذا الحقل؟يوضح أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك، كندا: يستفيد التاريخ الأدبي وعلم دراسة المخطوطات الأدبية من مقارنة المسودات بعضها ببعض وبالطبعات النهائية على الورق، لأن الباحث يستطيع اكتشاف شيء من المسكوت عنه -الذي قد يُشطَب من النص المطبوع- إن وجدت له آثار في أوراق المسودات، ويستطيع اكتشاف مراحل تطور شكل النص من خلال النسخ المختلفة.لا شك أن هذا المجال قد يتراجع بسبب ندرة المخطوطات الورقية في الممارسات الإبداعية منذ التسعينات، لكن بعض الكتاب يحتفظون بنسخ إلكترونية مختلفة تمثل تطور مسوداتهم، يمكن للباحث أن يطرح القضايا نسها لكن عبر مقارنة مختل النسخ اليكترونية..أيضا كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات ويشتغل عليها لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيل الرجوع لها فهل هذا يعد سلبيا أم إيجابيا علي العملية الإبداعية الكتابية؟ يقول الخشاب: بعض الكتاب يحتفظ بأكثر من مسودة من رواياتهم على الكمبيوتر، وبالتالي إن حذف فقرة ثم أراد استرجاعها، يلجأ إلى نسخة قديمة. لكن الكاتب الذي يحذف فقرة دون ظهير يحفظ الملف المعني يغامر في كتابته.أزعم أن كثيرا من الكتاب يحرصون على المخطوطات المتعددة لأعمالهم ويحفظونها على الكمبيوتر، لأن الكتابة صيرورة متواصلة، وقد يندم الكاتب إن أراد الاستعانة بفقرة قديمة ولم يعثر عليها. بهذا تبدلت العملية إبداعية: يمكن للكاتب أن يكتب بسرعة على الكمبيوتر ولا يلتفت كثيرا إلى تلميع اللغة، باعتبار أنه من السهل أن يستخدم الكمبيوتر في التصحيح. أما الكاتب على الورق بيده فمضطر أن يجود منذ البداية، لأنه لا يملك رفاهية عملية القص واللصق التي يسهلها الكمبيوتر.