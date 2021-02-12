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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. 471 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 564 امس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 477160 حالة.

كما تم تسجيل أربع وفيات نزولا من 12 امس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8440.

وتلقى المغرب اليوم 4 ملايين جرعة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المصنع في الهند، بعد تلقيه مليوني جرعة من نفس اللقاح الشهر الماضي، كما تلقى 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وبلغ عدد من تم تطعيمهم 855318 شخصا.

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