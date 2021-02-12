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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تمدد قيود كورونا حتى الـ7 من مارس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:51 ص
كورونا في التصحيح
كورونا في التصحيح
وكالات
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أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي أن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قررت تمديد الإجراءات الوقائية إلى غاية الـ7 من مارس المقبل.

وأكد مهدي تسجيل بوادر إيجابية للوضع الوبائي شملت انخفاض معدل الإصابات بكورونا وتقلص عدد المرضى بالمستشفيات.

وذكر خلال مؤتمر صحفي أن عدد المصابين بالمستشفيات انخفض إلى 1678 مريضا مقابل متوسط سجل 2310 مرضى خلال الأسابيع الماضية.

ولفت إلى أن معدل حالات الإصابة تراجع إلى نحو 20 بالمائة من مجموع التحاليل المجراة يوميا مقابل 30 بالمائة خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن عدد المعالجين على أسرة الإنعاش انخفض إلى 360 بعد أن سجل 418 مريضا.

وتتمثل الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها تونس منذ 15 يناير 2021 في الحجر الصحي الجزئي ومنع التجمهر والتظاهرات وحظر الجولان من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 7429 وفاة.

كما أعلنت تسجيل 828 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات 220 ألفا 478 إصابة.

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