آل باتشينو وروبرت دى نيرو «صداقة لأكثر من 50 عامًا»

يقولون صديق واحد وفي خير من ألف صديق، فمنذ أن التقى النجمان آل باتشينو وروبرت دي نيرو لأول مرة في أواخر الستينيات، ربطتهما صداقة قوية، فقد أصبحوا أصدقاء منذ ذلك الحين وحتى الآن وعلاقتهما تكسر قواعد كل الصور النمطية عن الحب والصداقة في هوليوود التي عادة لاتدم طويلًا، حيث يظل هذان الممثلان والصديقان يمثلان دعمًا وإلهامًا لبعضهما البعض.ولهذا نستعرض فى السطور التالية، حكاية صداقة قوية جمعت بين الثنائي آل باتشينو وروبرت دي نيرو منذ 50 عامًا وحتى الآن.الانطباع الأوليتذكر آل باتشينو، الانطباعات الأولى عن بعضهما البعض، فيقول، بحسب موقع "Brightside": "أتذكر اجتماعنا الأول بوضوح شديد، فحينما رأيت دى نيرو، قلت واو، إنه يمتلك الكاريزما على الرغم أنه لم يكن يفعل أي شيء حينها، فكان يمشي فقط، كما تعلم"، يقول باتشينو وهو يتذكر أول مرة التقى فيها بـ دي نيرو.صداقة مرحةخلال عدد من المقابلات المشتركة بينهما، عادة ما تجد آل باتشينو ودي نيرو يجيبان على الأسئلة لبعضهما البعض، ويتناوبان النكات على بعضهما البعض، ولا يخجلان من إظهار مشاعرهما الحقيقية حينما يضحكان، كما لا يخجلان من قول كلمة "أحبك" لبعضهما البعض، واستمرت الصداقة بين الممثلين المفضلين لدينا لأكثر من 50 عامًا.قواسم مشتركةيجمع الصديقين الكثير من القواسم المشتركة، فقد نشأ كل من باتشينو ودي نيرو في نيويورك في الأربعينيات، وعاشوا الاثنين مرارة انفصال الوالدين فى طفولتهما، وكلاهما حضر مدرسة التمثيل، وكلاهما يمتلك تفضيلات متشابهة فى الفن، فكلاهما يحب الممثل مارلون براندو وأيضًا الممثل جيمس دين، ومن بدأ النجمان مسيرتهما المهنية في التمثيل بأدوار كبيرة في أفلام "gangster"، فكان أول الأدوار للنجم آل باتشينو هو دور مايكل كورليوني في فيلم The Godfather 1972، بينما لعب روبرت دي نيرو دور"جون" فى فيلم Mean Streets عام 1973.أعمال جمعتهماحقق النجمان نجاحًا ساحقًا فى فيلمهما The Godfather الجزء الثاني، صدر عام 1974، كما قدم آل باتشينو ودى نيرو، فيلم Heat عام 1995 من تأليف وإخراج مايكل مان، وهو ثاني عمل يجمع النجمين آل باتشينو ودي نيرو، والفيلم "الإيرلندي" أو The Irishman، عام 2019.فى مواجهة الشهرة معًاعندما بدأ يذاع صيتهما، بعد تألقهما في الأفلام الكبيرة، واجها شهرتهما المفاجئة معًا خلال نفس الفترة الزمنية، وحينها ساعدتهما الصداقى على اجتياز "اختبار المجد"، فيقول باتشينو في إحدى المقابلات: "كنا في مكانة غير عادية.. أن تكون مشهورًا هى فكرة مختلفة تمامًا ليس تماما كما تراه هو الآن، فلم يكن من السهل الوصول إلى الشهرة"، ووافقه دي نيرو الرأى.ولا يزال الاثنان يساعدان ويدعمان بعضهما البعض ويفهم كل منهما الآخر جيدًا، فيقول آل باتشينو، إنهما مازالا يجتمعان حتى الآن، وإن "الثقة" هى ما تجمعهما، فهما يتحدثان دومًا عن الكثير من الأشياء ويمنحان الكثير من التعليقات لبعضهما البعض.لا تنافس بينهماعلى الرغم من أنهما كانا في الغالب يؤديان أدوارًا متشابهة، فى أفلامهما، مثل دور "مايكل كورليوني" في العراب، ولكن فى خلال الصداقة التي استمرت 50 عامًا بين باتشينو ودي نيرو، لم يتحول الصديقان إلى أعداء أبدًا.ويؤكد De Niro فى حواراته الصحفية، أنه لم تنشأ هناك منافسة بينه وبين آل باتشينو، ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يقول النجم دى نيرو: "عندما تكون قريبًا من شخص ما ويثق كل منكما في الآخر، وتحترمان مواهب بعضكما البعض، فلا توجد طريقة إلا لتّعلم الأشياء من بعضكما البعض"، وحينها اعترف دى نيرو، أن "آل باتشينو" هو الذي علمه قراءة الدور مع المخرج والممثلين الآخرين قبل بدء التصوير، لكى يستطتيع فهم المشهد والدور كاملًا".