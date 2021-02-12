«القومى للسينما» يعرض فيلم «أسرار شهريار» بمركز الهناجر.. غدًا

يعرض المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، الفيلم التسجيلي «أسرار شهريار»، الذي ينفرد فيه الكاتب الصحفي والناقد الفني عاطف سليمان بقصة حياة وأسرار الموسيقار حلمي بكر، وذلك مساء غدًا السبت بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.ومن المقرر أن يحضر العرض الذي يقام ضمن فعاليات نادي «سينما الشباب»، الموسيقار حلمي بكر، ونخبة من الموسيقيين والفنانين والإعلاميين.وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور والحضور.جدير بالذكر، أن فعاليات نادي سينما الشباب تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.