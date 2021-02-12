فكرى داوود: مكانة الكتابة بالقلم الرصاص ستظل محفوظة

خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو"، قبل شهرين، ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، حيث يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطة.يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، وتنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش، الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب على هذه التجربة، أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولى بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وحول هذا الأمر قال الروائي فكري داوود: "إنه من المؤكد أنني أوافق على هذه التجربة، حيث يمكن نشر المتاح من مسودات مخطوطات أعمالي في صورتها الأولى، بخط يدي دون تنقيح أوتدخل، فهذا – في رأيي – يعد شايقًا وطريفا في آن، وبالتأكيد سيجد فيه القارئ ما لم يجده في النسخ المطبوعة بعد التدقيق الشديد والتنقيح".وأضاف: "أنا شخصيا أحتفظ في مكتبتي الخاصة، بعض الكتب القديمة المنشورة بخط اليد، تحتفظ بتعليقات مؤلفيها أومحققيها على هوامش الصفحات، ولا أعرف سببا لدهشتي وإعجابي بذلك، حيث ينتابني شعور من يتحسس أنامل الكاتب أو يتمثل هيئته وهو يكتب، ولشد ما يبهرني جمال الخط وبهاؤه".كما أنني لوقت قريب جدا كنت أحتفظ بمخطوطات البدايات الباكرة التي لم تنشر، وكذلك برسائلي لأهلي وأصدقائي بخط يدي، عندما كنت طالبا بكلية التربية جامعة المنيا، حيث كنت أراسل الأهل بدمياط آنذاك، وأنتظر الرد على أحر من الجمر، وأعتبر هذه الرسائل نوعا فنيا من البوح والإبداع".وتابع مضيفا: ولازلت أحتفظ بالكثير من المسودات الأخيرة لكتبي، قبل الدفع بها للمطبعة، مثل مجموعتي الأولى "الحاجز البشري" ولا مانع لدي من نشر المتاح من مخطوطها، أما المسودات الأولى لأعمالي – أول كتابة لها - فتصعب الآن قراءتها – غالبا - لأنها مكتوبة بالقلم الرصاص رفيع السن جدا، على ورق ملون أو أبيض شبه شفاف، وهذا طقس ظللت متمسكا به لفترات طويلة – لا أعرف لماذا؟، وكم سعدت بأنها قوبلت بترحاب من النقاد والأصدقاء، الحقيقة أن كتاباتي بخط اليد باتت قليلة، تحكمها ظروف معينة، كأن أكون بالمقهى أو بالسيارة، أو بأي مكان لا يتيح التواصل مع الكمبيوتر مباشرة.واستكمال: بالطبع مررت ككل جيلي والسابقين علينا، بالكتابة المخطوطة، في مسيرتي الإبداعية قبل نشر كتابي الأول، ومن هذه الكتابات ما لم ينشر حتى الآن، ومنها ما لن ينشر أبدا، لسبب أو لآخر، ولقد ظللت أحتفظ بقصة كتبتها في المرحلة الثانوية، تحمل عنوان (فجيعة الحب)، ومن السهل طبعا أنها كانت صدى لقصة حب بريئة لكنها فشلت لسبب بسيط، وهو أن الحبيبة تزوجت أحد معلمينا بالمدرسة، ولم أجرؤ نفسيا على تمزيق مسودتها إلا بعد التخرج بسنوات.كما كتبت قصة زميل لنا طلقت أمه ودفعته امرأة أبيه إلى الانتحار بصب الكيروسين ثم إشعال النار في نفسه، لكنني وجدتها غير ملائمة لسمات القصة القصيرة كما درسناها في الثانوي، ولا ترقى لتكون رواية، وبمرور الزمن وجدت أن الحدث ليس جللا وأن الدنيا مليئة بمآس لا حصر لها ولا عد.وإلى جانب الاحتفاظ بمخطوطة مجموعتي الأولى، توجد مخطوطات لثلاثة من أعمالي التي تتناول مشروعي الكتابي عن الغربة والاغتراب وهي: مجموعة (صغير في شبك الغنم)، وروايتيّ (طيف صغير مراوغ) و(المتعاقدون)، التي لازلت أحتفظ بمخطوطتها البدائية التي تخالها لرواية أخرى، لكثرة ما طرأ عليها من تعديل وحذف وإضافة قبل النشر.لقد توقفت – تقريبا – عن كتابة المخطوطة اليدوية، ربما منذ سنوات عشر، وقد أضع الهيكل العظمي للأعمال بخط اليد، قبل نقله إلى الكمبيوتر ومن ثم التعامل المباشر والمستمر معه حتى النهاية، صحيح يبدو هذا أسهل وأسرع، لكنه ليس الأمتع، فمكانة الكتابة بالقلم الرصاص رفيع السن ستظل محفوظة، كاحتفاظ نفوسنا باستمتاعها وشغفها بقراءة الكتاب الورقي، الذي تربينا وتكون وجداننا على يديه، رغم الكم اللانهائي من الكتب الإلكترونية المتاحة.واختتم داوود: "بالطبع أدى اعتماد الكتاب على الكتابة الإلكترونية، إلى عدم مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة، لاكتشاف التغييرات التي يجريها الكاتب – وهذا في حد ذاته نوع من الاكتشاف، فخسر النقد والأدب لأحد حقول نقدي البديعة، ولم يعد ممكننا رجوع الكاتب لما تم حذفه أو تغيير صيغه داخل مستند العمل، وهذا الفقد يعد من السلبيات.لذا أرى أن يعمد الكاتب إلى الاحتفاظ بعدد من المستندات للعمل الأدبي الواحد، حيث يمثل كل مستند مرحلة ما من مراحل كتابة العمل بتواريخ مختلفة، ولقد طبقت هذا في رواياتي (الشوك والياسمين – خلخلة الجذور – المحارم – قيد النشر) ومجموعاتي: (العزومة، استكانة النهر العجوز).