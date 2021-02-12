رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش يواصل الترصد الحشرى

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:11 ص
فريق مكافحة ناقلات
فريق مكافحة ناقلات الأمراض
أ ش أ
طباعة
يواصل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، التابع لمديرية الصحة بشمال سيناء، تنفيذ خطته لعملية الترصد الحشرى لمنع الأمراض المعدية أو انتشار العدوى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة وإدارة المتوطنة بالمديرية.

وأكد المهندس صبحى الفرماوى، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، فى بيان الليلة، أنه "استكمالا لعملية الترصد الحشرى المستمرة وتكثيف خطة عمل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تم اليوم الخميس تغطية برك المياه الراكدة الموجودة فى مناطق: إدارى المساعيد، وتقسيم الجمعية التابع للمحافظة، ومنطقة شاليهات المساعيد، بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ ومبيدات القوارض، وكذلك تغطية منطقة ضاحية الجيش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية الطفح الموجود فى بعض عمارات ضاحية السلام والمرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

وأشار "الفرماوى" إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسته، يضم كلا من: المهندسة إلهام عايش، والفنيين: كمال السيد والسيد عبد الغفور ومحمد شحاته، والعاملين: سعيد متولى وحسن عبد الرحمن، والسائقين: أحمد على ونافذ عبده مسلم.

موضوعات متعلقة

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم خاص للشناوي في كأس العالم للأندية

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

الكاتبة مها حسن: العوالم المصرية قادتنى لجائزة نجيب محفوظ

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97