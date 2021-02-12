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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف ينعى المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:00 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المستشار عبد الرحمن سعد،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا.

وثمن وزير الأوقاف جهود المستشار الراحل، في خدمة وطنه وخدمة مال الوقف من خلال رئاسته لإحدى لجان القسمة الخاصة بالوقف، وحرصه الدائم من خلال رئاسته لهذه اللجنة على الحفاظ على حق الوقف وحقوق المستحقين معا في ضوء الضوابط الشرعية، وحرصه الشديد على تحري جانب الحق والعدل في أداء رسالته الوطنية والقانونية، داعيا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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