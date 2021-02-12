الأزهر: لا تنسوا ارتداء الكمامة فى صلاة الجمعة

نشرت صفحة الأزهر الشريف، منشورًا حول الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا.وجاء في المنشور التأكيد على التطهُر بالوضوء أو الغسل في المنازل والعمل قبل أداء صلاة الجماعة أو الجمعة - مع الاستشهاد بقول رسول الله ﷺ: «مَن تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مَن بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إحْدَاهُما تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.وتضمنت الصورة المرفقة مع المنشور تنبيه على الإجراءات فيه: «لا تنس ارتداء الكمامة غدا في صلاة الجمعة».