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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

اتحاد المرأة الوفدية يطالب بالالتفاف حول شرعية رئيس الحزب

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:58 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
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قال اتحاد المرأة الوفدية إن حزب الوفد صاحب الثقل السياسي والدور الوطني والتاريخي يلعب دوراً بارزا في مساندة الدولة المصرية، وإنه دائمًا في كل المحافل الدولية يؤكد للعالم أن الشعب المصري بجميع مكوناته يقف خلف القيادة السياسية.

وأكد الاتحاد أن المرأة الوفدية أدت دورها بجدارة في مساندة أجهزة الدولة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للمرأة المصرية ما يمكن أن يقال معه إن هذا العصر برئاسة السيسي هو الذهبي للمرأة المصرية.

وطالب الاتحاد بضرورة الالتفاف إلى الشرعية الأساسية للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، وفيما يتخذه من قرارات مصيرية تصب في مصلحة الوفد والوفديين والحفاظ على كرامة وهوية الحزب في إطار من الثوابت الوطنية والقيم الإنسانية وموروث.

وشدد الاتحاد على ضرورة وأد الفتنة والتصدي لأي صراعات داخليه تؤدي إلى تصدع مؤسساته قد تدخل الوفد في نفق مظلم بل أن يتصدى لأي مؤامرات تحاك ضد الدولة المصرية والحزب الذي يعتبر بيت الوطنية المصرية.

وتابع الاتحاد أنه على ثقة تامة لإدارة رئيس الحزب في قدرته لما يتمتع من خبرة قانونية وبرلمانية وسياسية وضبط إيقاع الاضطرابات التي يمر بها وحرصه الشديد علي إيقاف نزيف الصراعات الداخلية في إطار من الاحترام والمودة ولم الشمل وروح الفريق الواحد في إطار من الممارسات والمبادئ والقيم التي ورثناها من عظماء وزعماء الوفد.

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