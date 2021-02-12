أحمد جمال يغنى «بحبك» فى حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

أحيا مساء الخميس المطرب أحمد جمال حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن حفالات عيد الحب.وقدم أحمد جمال خلال الحفل أشهر أغانيه منها "أضحكي، تحيا مصر، مش كتير عليك جمالك، نشيد العاشقين، من غير مجاملة، بحبك قد نور الشمس"، كما قدم لأول مرة أحدث أعماله بعنوان "بحبك".هذا بجانب مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها "يا حلو صبح لـ محمد قنديل، وخايف أقول اللي في قلبي - وأمتى الزمان لـ محمد عبدالوهاب، وأول مرة تحب يا قلبي لـ عبدالحليم حافظ".وعلي نغمات البيانو عزف الدكتور حمادة النجار مقتطفات موسيقية من روائع الألحان منها "شايف البحر، قصر الشوق، ميدلي حب"، كما قدمت الفرقة في مستهل الحفل لحن أغنية "حكاية حب".