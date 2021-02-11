السبت.. القومى للسينما يعرض أسرار شهريار بنادى سينما الشباب

يستانف نادي "سينما الشباب" الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب"، عروضه، يوم السبت الموافق 13 فبراير 2021 بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساءًا.ومن المقرر أن يقام خلال فعاليات النادي العرض الأول للفيلم التسجيلي "أسرار شهريار" الذي ينفرد فيه الكاتب الصحفي والناقد الفني "عاطف سليمان" بقصة حياة وأسرار الموسيقار "حلمي بكر ".ومن المقرر حضور الموسيقار حلمي بكر وكوكبة من الموسيقيين والفنانين والاعلاميين.وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور والحضور.يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.