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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:53 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين ورجال الاعمال في مصر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021، مسجلا تراجع بقيمة 5 جنيهات 0.5٪،، وذلك على خلفية هبوط اونصة الذهب مع استمرار التداول على الذهب اليوم، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب.

وتتغير أسعار الذهب بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه، حيث يتحدد سعر الذهب عالميا بناءً على البورصة العالمية، خاصة وأن هناك سحبًا من الذهب اعتقادا أنه العملة الأمان للدول في حالة هبوط أو انهيار اقتصادها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24
هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 911 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 797 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 684 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 3676 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24
فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 1825 دولار، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1806 دولارات.

سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 908 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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