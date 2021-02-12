أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24



سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18



سعر الجنيه الذهب اليوم



سعر أوقية الذهب عيار 24



سعر كيلو الذهب عيار 24



يبحث الكثير من المواطنين ورجال الاعمال في مصر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021، مسجلا تراجع بقيمة 5 جنيهات 0.5٪،، وذلك على خلفية هبوط اونصة الذهب مع استمرار التداول على الذهب اليوم، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب.وتتغير أسعار الذهب بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه، حيث يتحدد سعر الذهب عالميا بناءً على البورصة العالمية، خاصة وأن هناك سحبًا من الذهب اعتقادا أنه العملة الأمان للدول في حالة هبوط أو انهيار اقتصادها.هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 911 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 797 جنيه.كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 684 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب.سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 3676 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا.فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 1825 دولار، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1806 دولارات.سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 908 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.