راتب 4600 جنيه.. توافر فرص عمل بشركة بلاستيك في أكتوبر

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، براتب يصل إلى 4600 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وألا يقل مؤهله عن متوسط.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 عامل تعبئة وتغليف، وذلك براتب 2600 جنيه.كما تطلب الشركة، 5 مشغل ماكينة، وذلك براتب 3600 جنيه.وتحتاج الشركة أيضا، 3 فني صيانة، وذلك براتب 4600 جنيه.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، انتقالات، ومكافأة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01033363613، والتواصل مع المدير المسئول محمد الهلباوي، أو التوجه لمقر الشركة في القطعة 34، مجمع بولاريس، مدينة 6 أكتوبر.