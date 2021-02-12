أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2021
الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:17 ص
الدستورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2021، خوفا من الغرامات المالية التي تفرضها الشركة المصرية للاتصالات، على عملائها الذين تخلفوا عن دفع فواتير التليفون الأرضي خلال فترة المهلة التي حددتها الشركة بشهر من تاريخ إصدار الفاتورة قبل قطع الخدمة والإنترنت المنزلى.
2 - كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين
3 - تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع
4 - إدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين
5 - سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام
6 - اضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.
آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2021وفي ظل جائحة كورونا أصبح من الصعب على عملاء شركة المصرية للاتصالات زيارة مقرات السنترالات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية للاستعلام أو تحصيل فاتورة التليفون الأرضي التي تصدرها الشركة بشكل ربع سنوى كل 3 أشهر، لذلك وفرت الشركة موقع رسمي يقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلا عليهم لتخفيف الأعباء، من خلال كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد دفع فاتورته، عقب اتباع الخطوات التي يطلبها الموقع، من خلال الرابط التالي: (من هنا).
قيمة الغرامة للتخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2021
وحددت شركة WE قيمة الغرامة التي فرضتها على المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي خلال فترة المهلة المحددة بـ10 جنيهات كحد أدنى أو بنسية 1.5 % من قيمة الاشتراك الربع سنوى التي يجب سددها، بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي حددتها الشركة (محافظ الدفع الإلكتروني أو مكاينات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الإئتمان والفيزا)، أو من خلال أحدى الفروع وذلك لاستعادة خدمة التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت المنزلى.
دفع فواتير التليفون الأرضي عبر محافظ الدفع الالكتروني
1 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#"
2 - كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين
3 - تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع
4 - إدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين
5 - سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام
6 - اضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.
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