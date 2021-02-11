مصرع شاب سقط من الدور الخامس في بدر بالبحيرة

لقى شاب منذ مصرعه بعد سقوطه من الدور الخامس بمنزله في مساكن مبارك بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى بدر العام.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة مركز بدر، يفيد بوصول شاب لمستشفى بدر العام جثة هامدة إثر ادعاء سقوط من أعلى منزله بالدور الخامس بمساكن مبارك بدائرة المركز.وبالانتقال وبالفحص تبين وفاة محمد أحمد محب الدين محمد، 26 سنة، إثر سقوطه من الدور الخامس بمساكن مبارك ـ مركز بدر، وتم التحفظ على داخل مستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.