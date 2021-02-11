خارجية أمريكا: يجب على إسرائيل تجنب الخطوات أحادية الجانب

قال «نيد برايس» المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنه يجب على إسرائيل الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات، وتقوض محاولة التوصل إلى حل الدولتين.وأكد «برايس» أن الإجراءات التي يتحدث عنها تشمل مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية، وتوسيع بناء المستوطنات وهدم المنازل، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.من جانبه، أعرب جدعون ساعر رئيس حزب «تكفا حدشا - الأمل الجديد» الإسرائيلي، بأنه سيحترم وقف مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار ألى السيادة الإسرائيلية، حال أصبح رئيسا للوزراء في تل أبيب.وأكد «ساعر» خلال مشاركته في ندوة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، ولكن هناك التزام إسرائيل مع الولايات المتحدة بوقف ذلك المخطط، ومن ثم سأعمل على تنفيذ تلك الاتفاقات.