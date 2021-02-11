ضبط والد طفل ظهر في فيديو بسلاح أبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول فيديو على موقع التوصل الاجتماعي «فيس بوك» لطفل لا يرتدى ملابس ويردد بعض العبارات الخادشة ممسكًا بسلاح أبيض ويشير بيده بإشارات غير لائقة.وبالفحص أمكن تحديد الطفل (سن 4) نجل صاحب مقهى له معلومات جنائية وربة منزل مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ونشر الفيديو على سبيل الدعابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.