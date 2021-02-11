فرنسا: 25% من إجمالي إصابات كورونا سببه المتحور البريطاني

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الخميس، إن ما بين 20 -25% من إجمالي إصابات فيروس كورونا (كوفيد19) في فرنسا سببه متحور فيروس كورونا البريطاني.أضاف فيران في تصريحات اليوم، حسبما نقلت شبكة (CNN) الأمريكية أن "المتحور البريطاني مسؤول في الوقت الحالي عن واحد من كل 5 إلى واحد من كل 4 إصابات".ولفت وزير الصحة الفرنسي إلى أن المتحور البريطاني "ينتشر بسرعة" وأنه "زاد بحوالي 50% كل أسبوع"، موضحًا أن انتشار المتحور البرازيلي والجنوب إفريقي ارتفع آيضًا في فرنسا، ما يشكل 4٪ إلى 5٪ من الإصابات.أشار إلى أن مسار الوباء في فرنسا "ليس تصاعديا" بل على "هضبة منحدرة قليلًا"، لكن الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعًا لكنه لا يزداد سوءًا.ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في فرنسا حوالي 3.3 مليون شخص.