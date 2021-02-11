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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 25% من إجمالي إصابات كورونا سببه المتحور البريطاني

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:16 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
أ ش أ
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قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الخميس، إن ما بين 20 -25% من إجمالي إصابات فيروس كورونا (كوفيد19) في فرنسا سببه متحور فيروس كورونا البريطاني.

أضاف فيران في تصريحات اليوم، حسبما نقلت شبكة (CNN) الأمريكية أن "المتحور البريطاني مسؤول في الوقت الحالي عن واحد من كل 5 إلى واحد من كل 4 إصابات".

ولفت وزير الصحة الفرنسي إلى أن المتحور البريطاني "ينتشر بسرعة" وأنه "زاد بحوالي 50% كل أسبوع"، موضحًا أن انتشار المتحور البرازيلي والجنوب إفريقي ارتفع آيضًا في فرنسا، ما يشكل 4٪ إلى 5٪ من الإصابات.

أشار إلى أن مسار الوباء في فرنسا "ليس تصاعديا" بل على "هضبة منحدرة قليلًا"، لكن الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعًا لكنه لا يزداد سوءًا.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في فرنسا حوالي 3.3 مليون شخص.

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