خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

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الاستعلام عن بطاقة التموين الجديدة



- وتظهر بعد ذلك الشروط والأحكام، ويقوم المواطن بالضغط على كلمة موافقة.- يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع خاصية تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب.