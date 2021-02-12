خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية
الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:09 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون المصريون على مؤشر البحث "جوجل" عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين، عبر موقع بوابة مصر الرقمية، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى وقت سابق، عن موقع إلكتروني لتسجيل إضافة المواليد على بطاقة التموين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بالتخفيف على المواطن المصري، لمساندة الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم كل وسائل المساعدة لمحدودى الدخل والمواطنين الذين يعانون من سوء الحالة المعيشية والذين يستحقون دعم الدولة لهم، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا، التى ظهرت خلال العام الماضي، والتى تعانى منها كافة الدول على مستوي العالم.
يضاف مواليد جدد على بطاقات التموين، من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك ليتمكن المواطن من إضافة مواليد على بطاقة التموين، ويقدم تلك الموقع الإلكترونى خدمات مختلفة للمواطن المصرى، منها إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة، ولديكم فى التقرير التالى خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين، وهى
- الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية وهو (من هنا)
- اختيار أيقونة خدمات التموين.
- إدخال اسم صاحب البطاقة رباعى.
- تحديد المحافظة التابع لها المواطن.
- ثم الضغط على أيقونة ضم أفراد الأسرة.
- اختيار أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجه الاولى، ويتم إظهار البيانات التى قام المواطن بإدخالها، لمراجعتها، وإذا كان المواطن يرغب فى تعديل بعض البيانات.
- وتظهر بعد ذلك الشروط والأحكام، ويقوم المواطن بالضغط على كلمة موافقة.
- يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع خاصية تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب.
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية
يضاف مواليد جدد على بطاقات التموين، من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك ليتمكن المواطن من إضافة مواليد على بطاقة التموين، ويقدم تلك الموقع الإلكترونى خدمات مختلفة للمواطن المصرى، منها إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة، ولديكم فى التقرير التالى خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين، وهى
- الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية وهو (من هنا)
- اختيار أيقونة خدمات التموين.
- إدخال اسم صاحب البطاقة رباعى.
- تحديد المحافظة التابع لها المواطن.
- ثم الضغط على أيقونة ضم أفراد الأسرة.
- اختيار أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجه الاولى، ويتم إظهار البيانات التى قام المواطن بإدخالها، لمراجعتها، وإذا كان المواطن يرغب فى تعديل بعض البيانات.
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- وتظهر بعد ذلك الشروط والأحكام، ويقوم المواطن بالضغط على كلمة موافقة.
- يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع خاصية تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب.