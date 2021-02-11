678 وفاة و13494 إصابة بكورونا في بريطانيا

سجّلت المملكة المتحدة 678 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 115 ألفا و529 شخصًا.وتظهر الأرقام المنفصلة التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية أن هناك 134 ألف حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن 13 ألفًا و494 شخصًا آخر أثبتت إصابتهم بالفيروس؛ وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 3 ملايين و998 ألفا و655 حالة.وقالت هيئة الصحة العامة بإنجلترا إن تحديث اليوم إن 13 مليونا و509 آلاف و108 أشخاص تلقوا الآن الجرعة الأولى من اللقاح.يأتي ذلك بعد أن حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جميع البالغين للتقدم للحصول على لقاح لفيروس كورونا.قال جونسون، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة البريطانية في "داونينج ستريت"، إنه لا يزال هناك ما يقرب من مليوني شخص بحاجة إلى التطعيم قبل أن تصل الحكومة إلى هدف في 15 فبراير.وقال وزير الصحة مات هانكوك، الخميس، إن تلقي لقاحات فيروس كورونا "ضروري للغاية" لقضاء العطلة الصيفية، مضيفًا أن تناول اللقاح كان مرتفعًا جدًا، وهو ما "سيساعدنا على الخروج من هذا ومساعدتنا على العودة إلى الوضع الطبيعي".من ناحية أخرى، قالت الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستورجين إن اسكتلندا سجلت 48 حالة وفاة بفيروس كورونا و830 اختبارًا إيجابيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبذلك يرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا - الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لأول مرة خلال 28 يومًا الماضية - إلى 6599 شخصًا.وفي حديثها خلال الإحاطة اليومية للحكومة الاسكتلندية، قالت ستورجين إن 189175 شخصًا ثبتت إصابتهم الآن بالفيروس في اسكتلندا، مقارنة ب 188345 في اليوم السابق، وفي الوقت نفسه، توفى تسعة أشخاص آخرين بفيروس كورونا في أيرلندا الشمالية.كما أبلغت هيئة الصحة العالمة في أيرلندا الشمالية اليوم عن 253 حالة إصابة إيجابية أخرى بالفيروس.ويوجد 518 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا في المستشفى، منهم 58 في وحدة العناية المركزة.كانت هناك 410 حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا في ويلز، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 197754 حالة.وأبلغت هيئة الصحة العامة في ويلز عن 27 حالة وفاة أخرى، مما رفع العدد الإجمالي في البلاد منذ بداية الوباء إلى 5059 شخصًا.