الملك محمد السادس يترأس اجتماعًا وزاريًا

ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمدينة فاس، مجلسًا وزاريًا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.أفاد بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأنه في بداية أعمال المجلس، توجه الملك، بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا في معمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.