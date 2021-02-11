رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رقم خاص للشناوي في كأس العالم للأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:06 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
أ ش أ
طباعة
حقق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا خاصًّا في بطولة كأس العالم للأندية بعد أن نجح الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في الذود عن مرماه والخروج بشباك نظيفة، قبل أن يتمكن من التصدي لركلتي ترجيح منحتا الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

مباراة اليوم هى ثاني المباريات التي ينجح خلالها الشناوي في الخروج بشباك نظيفة بعد مباراة دور ربع النهائي أمام الدحيل القطري، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليصبح الشناوي أول حارس عربي ينجح في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين خلال نسخة واحدة من بطولة كأس العالم للأندية.

وبات الأهلي يمتلك ثلاث مباريات بشباك نظيفة خلال مشاركاته بمونديال الأندية، وهو ما فشلت فيه كل الأندية الإفريقية التي سبق لها المشاركة في مونديال الأندية، وفشلت في الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

موضوعات متعلقة

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم خاص للشناوي في كأس العالم للأندية

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

الكاتبة مها حسن: العوالم المصرية قادتنى لجائزة نجيب محفوظ

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97