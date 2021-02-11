كارول سماحة تتألق في حفل عيد الحب بالأوبرا (صور)

أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة، مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا حفل عيد الحب، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة دكتور مجدي صابر.وقدمت كارول سماحة خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وسط حضور جماهيري كبير.طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، خلال الفترة الماضية، آخر ألبوماتها الغنائية، الذى حمل اسم كريسماس كارول كاملًا على يوتيوب، وتضمن الألبوم 9 أغانى وهى من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بأخر الشارع، يسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية.ومن المقرر أن يقام مساء غدٍ 12 حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير للنجمة جنات فبراير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، حيث تشدو بنخبة مختارة من أعمالها الخاصة منها "حب جامد، حب امتلاك، اللي بينك وبيني، حبيبي على نيته، وبحبك" وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.يسبق حفل جنات فاصل للمطرب أحمد عفت الذي يتغنى بكوكبة من أيقونات الموسيقى العربية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي إلى جانب فقرة لعازف الجيتار وحيد ممدوح حيث يقدم مجموعة من أشهر الألحان التى أبدعها عمالقة الموسيقى.