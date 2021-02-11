رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارول سماحة تتألق في حفل عيد الحب بالأوبرا (صور)

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:06 م
كارول سماحة
كارول سماحة
حسن أمين - عدسة : محمود عبد الناصر
طباعة
أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة، مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا حفل عيد الحب، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة دكتور مجدي صابر.

وقدمت كارول سماحة خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وسط حضور جماهيري كبير.

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، خلال الفترة الماضية، آخر ألبوماتها الغنائية، الذى حمل اسم كريسماس كارول كاملًا على يوتيوب، وتضمن الألبوم 9 أغانى وهى من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بأخر الشارع، يسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية.

ومن المقرر أن يقام مساء غدٍ 12 حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير للنجمة جنات فبراير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، حيث تشدو بنخبة مختارة من أعمالها الخاصة منها "حب جامد، حب امتلاك، اللي بينك وبيني، حبيبي على نيته، وبحبك" وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث. 

يسبق حفل جنات فاصل للمطرب أحمد عفت الذي يتغنى بكوكبة من أيقونات الموسيقى العربية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي إلى جانب فقرة لعازف الجيتار وحيد ممدوح حيث يقدم مجموعة من أشهر الألحان التى أبدعها عمالقة الموسيقى.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

حريق هائل في عقار بالدقى

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم خاص للشناوي في كأس العالم للأندية

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

الكاتبة مها حسن: العوالم المصرية قادتنى لجائزة نجيب محفوظ

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97