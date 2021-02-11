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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7429 إجمالي وفيات كورونا في تونس

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:05 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الخميس، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و429 حالة.

أضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 828 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 220 ألفًا و478 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 449 حالة من الإصابة بكورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

أشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و614 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 354 حالة، إلى جانب 146 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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