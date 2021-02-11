سفير مصر بالمجر يشارك في احتفال توريد الدفعة الأولى من عربات القطارات

شارك أشرف الموافي، سفير مصر بالمجر، في الحفل الذي أقامته شركة "ترانسماش هولدنج" بمناسبة شحن الدفعة الأولى من عربات القطارات التي يجرى تصنيعها في المجر لصالح مصر.ذكرت الخارجية، الخميس أن الدفعة الأولى تأتى في إطار تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة قطار لصالح هيئة سكك حديد مصر بواسطة التحالف المجري الروسي.وأكد الموافي بهذه المناسبة، أن الاحتفال بباكورة إنتاج المصنع يعكس حجم الجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية.أشار إلى الأهمية التي توليها مصر لهذه الصفقة لكونها الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر وأكبر مشروع في المجر في هذا القطاع، إضافة إلى أن الصفقة تتعلق بمرفق حيوي للمواطن المصري.كما أوضح أن بدء توريد العربات المصنعة ودخولها على خط الخدمة يمثل استمرارًا للتعاون الممتد منذ سنوات طويلة بين مصر والمجر في مجال القطارات.