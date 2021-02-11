السودان يدرس استعادة نظام الحكم الإقليمي

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، الاجتماع الأول للجنة دراسة استعادة نظام الحكم الاقليمي، المشكلة بقرار من رئيس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان.وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن الاجتماع ناقش امكانية إنشاء وتكوين الأقاليم، حسب ماجاء في اتفاق جوبا لسلام السودان، وتحديد قيام المفوضيات الخاصة بالاقاليم قبل قيام مؤتمر الحكم.وأوضح عضو اللجنة أحمد تقد، في تصريح اليوم، أن الاجتماع استعرض مهمة اللجنة بصورة شفافة ومستفيضة، مشيرا إلى أن الاجتماع أوصى برفع عدد من النقاط المتعلقة بكيفية استعادة نظام الحكم الاقليمي، لمجلس السيادة لاصدار القرار الخاص بذلك.وقال تقد إن الاجتماع أوصى بتكوين لجنة فنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحكم، بالاستعانة بالجهات المختصة بنظام الحكم والادارة والأطراف المعنية باتفاق السلام ومكونات المجتمع السوداني لتحديد مستويات الحكم والسلطات والصلاحيات ومراجعة التقسيم الإداري في السودان.من جانبه، قال عضو اللجنة وكيل وزارة الحكم الاتحادي الدكتور حسان نصر الله، إن الاجتماع استعرض كل البنود الخاصة بموتمر الحكم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في دراسة إمكانية الإعلان عن استعادة نظام الحكم الاقليمي وإنشاء المفوضيات التزاما بالمواقيت المحددة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.أضاف أن اللجنة الفنية معنية بوضع تصور للإعداد لمؤتمر الحكم بما يشمل المكان والتكلفة المالية والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر لمعالجة القضايا المتصلة بأسماء الأقاليم وحدودها وهياكلها وفق ما تضمنه اتفاق جوبا لسلام السودان.