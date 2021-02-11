المليشيات التركية تحرق منازل السوريين بتل تمر بعد نهب محتوياتها

أحرقت عناصر من مليشيا فرقة الحمزة الموالية لتركيا 5 منازل لأهالي قرية قاسيمة بريف بلدة تل تمر الغربي، وذلك بعد سرقة محتوياتها.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن قرية قاسمية تعد فارغة من سكانها الذين نزحوا أثناء هجوم الفصائل الموالية لتركيا مدعومة بالقوات التركية على المنطقة، ويتواجد في القرية قاعدة عسكرية تركية كبيرة.أشار المرصد إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق ممتلكات المواطنين، وازدياد نفوذ تلك الفصائل المدعومة من تركيا وتسلطها على السكان المحليين.كان المرصد السوري رصد في 3 فبراير الجاري، إضرام عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا النيران في 4 منازل لعائلات مهجرة في قرية قرية القاسمية بريف تل تمر، بالقرب من النقطة العسكرية التركية المتواجدة في القرية.