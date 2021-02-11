ياسر إبراهيم: الجميع بذل أقصى ما لديه وسعداء بما حققناه في المونديال
الخميس 11/فبراير/2021 - 10:48 م
وجه ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي بعد دعمها المستمر للفريق طوال الفترة الماضية، الذي شهد التتويج بالثلاثية: الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، واليوم الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وأكد مدافع الأهلي أن الجماهير لم تتخلَّ عن الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما كان دافعًا وحافزًا قويًّا للاعبين في كأس العالم للأندية من أجل التتويج بميدالية.
وقال إبراهيم: «كنا نتمنى كسر الرقم القياسي الخاص بالتتويج بالميدالية البرونزية من خلال تحقيق مركز جديد، ولكن في النهاية سعداء بما قدمناه خاصة أنها أول مرة لهذا الجيل الوجود في هذه البطولة الكبرى».