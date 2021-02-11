16925 إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1153 فحصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الرسمية، الخميس أنه تم شفاء 34 مصابًا من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 16925 حالة فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 16155 وبلغ إجمالي الوفيات 427 حالة وفاة.