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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة»: إجراءات صارمة ضد تسريح العمالة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:44 ص
عبد الفتاح العاصي،
عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار
رامى حسين
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قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أي منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة وإنهاء خدماتهم، حيث خصصت الوزارة الخط الساخن رقم 19654 لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي.

وأضاف«العاصي»، أنه على العاملين حال تعرضهم للتسريح أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة، وهما الإدارة المركزية لشركات السياحة، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

و أشار إلى أن هذا يأتي في إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.

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