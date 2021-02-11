حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 12 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية.عاطفيًا: حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف إلى جانبك فلا تشكك في حبه.صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.