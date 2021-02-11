نائب يشيد بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الفيوم
الخميس 11/فبراير/2021 - 10:37 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
قدم محسن أبوسمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة سنورس وطامية بالفيوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاقه مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" التى تُعد الأقوي فى تاريخ مصر، والتي تستهدف تطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث إن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.
وقال أبو سمنة إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم ملموس على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية، وذلك أثناء الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
وتناول عضو النواب بعض المشاكل التى تخص مركز طامية وسنورس والتي جاءت في مقدمتها سرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحى وأزمة المواقف والأسواق، وإنهاء تخصيص 200 فدان لعمل مقابر بكوم أوشيم، مؤكدًا أنه تم التواصل مع المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم وتم اعتماد تركيب محول كهرباء لمحطة الحيار لخدمة بحر النقلة.
أشار أبوسمنة إلى أنه خلال الاجتماع تم عرض موضوع تطوير مصنع الإعلاف بجرفس بمركز سنورس، ووافق المجلس على مشاركة هيئة تنمية الصعيد فى إدارة وتطوير المشروع، وتشكيل لجنة لدراسة الموضوع بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.
أضاف أنه تم طرح عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والتليفونات والبريد والمواقف، موضحًا أن المحافظ وجه المسؤولين بدراسة هذه المشكلات وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها، بالتنسيق مع المختصين فى أسرع وقتٍ ممكن.
وقال أبو سمنة إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم ملموس على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية، وذلك أثناء الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
وتناول عضو النواب بعض المشاكل التى تخص مركز طامية وسنورس والتي جاءت في مقدمتها سرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحى وأزمة المواقف والأسواق، وإنهاء تخصيص 200 فدان لعمل مقابر بكوم أوشيم، مؤكدًا أنه تم التواصل مع المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم وتم اعتماد تركيب محول كهرباء لمحطة الحيار لخدمة بحر النقلة.
أشار أبوسمنة إلى أنه خلال الاجتماع تم عرض موضوع تطوير مصنع الإعلاف بجرفس بمركز سنورس، ووافق المجلس على مشاركة هيئة تنمية الصعيد فى إدارة وتطوير المشروع، وتشكيل لجنة لدراسة الموضوع بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.
أضاف أنه تم طرح عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والتليفونات والبريد والمواقف، موضحًا أن المحافظ وجه المسؤولين بدراسة هذه المشكلات وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها، بالتنسيق مع المختصين فى أسرع وقتٍ ممكن.