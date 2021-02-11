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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب يشيد بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الفيوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:37 م
نائب يشيد بالمبادرة
نائب يشيد بالمبادرة الرئاسية
الفيوم - زينب علاء
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قدم محسن أبوسمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة سنورس وطامية بالفيوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاقه مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" التى تُعد الأقوي فى تاريخ مصر، والتي تستهدف تطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث إن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

وقال أبو سمنة إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم ملموس على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية، وذلك أثناء الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وتناول عضو النواب بعض المشاكل التى تخص مركز طامية وسنورس والتي جاءت في مقدمتها سرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحى وأزمة المواقف والأسواق، وإنهاء تخصيص 200 فدان لعمل مقابر بكوم أوشيم، مؤكدًا أنه تم التواصل مع المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم وتم اعتماد تركيب محول كهرباء لمحطة الحيار لخدمة بحر النقلة.

أشار أبوسمنة إلى أنه خلال الاجتماع تم عرض موضوع تطوير مصنع الإعلاف بجرفس بمركز سنورس، ووافق المجلس على مشاركة هيئة تنمية الصعيد فى إدارة وتطوير المشروع، وتشكيل لجنة لدراسة الموضوع بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.

أضاف أنه تم طرح عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والتليفونات والبريد والمواقف، موضحًا أن المحافظ وجه المسؤولين بدراسة هذه المشكلات وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها، بالتنسيق مع المختصين فى أسرع وقتٍ ممكن.

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