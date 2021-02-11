حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 12 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: القرار النهائي ضروري وحاسم للحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير.عاطفيًا: منح الشريك وقتًا أطول يساعده على التفكير جديًا في المستقبل، وتجد عندها حلًا لكل الأمور العالقة.صحيًا: تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.