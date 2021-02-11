الإمارات: العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك

‏أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، أن العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبوظبي للرئيس العراقي برهم صالح رئيس العراق في قصر الشاطىء والذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام.وأعرب بن زايد عن أمله في تسهم زيارته في تنمية العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المتبادلة.وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد ولي العهد حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.وشدد محمد بن زايد على العمق العربي الإستراتيجي للعراق مؤكدا أن العراق الشقيق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.